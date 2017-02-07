5,5-дюймовый LTE-смартфон Tele2 Maxi Plus оценен в 7790 рублей

Оператор Tele2 предложил своим абонентам еще один брендированный недорогой смартфон — Tele2 Maxi Plus. Смартфон выходит вслед за запуском в прошлом году смартфонов Tele2 Mini, Midi, Maxi, Midi LTE и Maxi LTE. Новинка отличается увеличенным дисплеем, объемом памяти и улучшенными характеристиками камер.





Tele2 Maxi Plus оснащается экраном диагональю 5,5 дюйма, 13-мегапиксельной осносной и 5-мегапиксельной фронтальными камерами, четырехъядерным процессором MediaTek с тактовой частотой 1,3 ГГц, 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 32 ГБ. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow.

Смартфон имеет слот для двух SIM-карт – первый залоченный под Tele2 с поддержкой 2G/3G/4G, второй – для карт других операторов с поддержкой только 2G. Tele2 Maxi Plus доступен в белом и черном цветовых вариантах по цене 7790 рублей.