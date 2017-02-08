Пятеро владельцев Galaxy Note 7 подают в суд на Samsung

Владельцы опасных смартфонов Galaxy Note 7 в количестве пяти человек, некогда обвиненные Samsung в мошенничестве (после того, как они позвонили в службу поддержки и сообщили о неполадках, специалисты заявили, что их заявления не соответствуют действительно и они просто хотят получить компенсацию), попытаются защитить себя в суде, подав иск против южнокорейского гиганта.

Все иски поданы отдельно, так что разбирательств будет 5. Первое начнется в первой половине 2017-го года. Адвокаты истцов полагают, что у них есть все шансы на победу.