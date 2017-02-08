Пятеро владельцев Galaxy Note 7 подают в суд на Samsung

Владельцы опасных смартфонов Galaxy Note 7 в количестве пяти человек, некогда обвиненные Samsung в мошенничестве (после того, как они позвонили в службу поддержки и сообщили о неполадках, специалисты заявили, что их заявления не соответствуют действительно и они просто хотят получить компенсацию), попытаются защитить себя в суде, подав иск против южнокорейского гиганта.

Все иски поданы отдельно, так что разбирательств будет 5. Первое начнется в первой половине 2017-го года. Адвокаты истцов полагают, что у них есть все шансы на победу.

Источник
The Investor
Теги
смартфоны Samsung Galaxy Note 7

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Живое фото Moto G5 Plus подтвердило характеристики
Смартфон Micromax Canvas Juice A1 plus получил аккумулятор на 4000 мАч
Sony представила новый сенсор для камер смартфонов

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 478
Компьютер месяца — январь 2017 405
5 лучших смартфонов 2016 года 270
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 173
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 77