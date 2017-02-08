Meizu назначила анонс M5S на 15 февраля

Китайская компания Meizu начала рассылать приглашения для прессы на мероприятие, назначенное на 15 февраля 2017 года. Исходя из изображения на приглашении, одной из главных особенностей анонсируемого устройства станет быстрая зарядка.


Как ожидается, гвоздем программы на презентации станет готовящийся к выходу смартфон Meizu M5S, который пока не был представлен официально, но сведения о нем уже появились в сети, включая бенчмарки и сайты сертификационных организаций.

Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,3 ГГц, предположительно, MediaTek MT6750. Смартфон представлен в вариациях с 2, 3 и 4 ГБ оперативной памяти и 16, 32, 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 2930 мАч. Размеры составляют 148,2 х 72,53 х 8,4 мм.

Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Цветовые варианты включают серебристый, серый, золотистый и розово-золотистый. Предположительно, смартфон будет стоить от 145 долларов

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID MEIZU Meizu M5S

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