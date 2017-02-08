Смартфон Micromax Canvas Juice A1 plus получил аккумулятор на 4000 мАч

Индийский производитель Micromax сообщила о начале продаж в России смартфона Micromax Canvas Juice A1 plus (модельный номер Q4260). Он стал вторым смартфоном из новой линейки Juice, в которую входят модели-долгожители с аккумуляторами повышенной емкости.





Micromax Canvas Juice A1 plus оснащается 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 8-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 210 с тактовой частотой 1,25 ГГц, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 32 ГБ.

Аккумулятор обладает емкостью 4000 мАч, что обеспечивает до 12 часов автономной работы в режиме разговора или до 350 часов в режиме ожидания. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Поддерживаются две SIM-карты.

Смартфон Micromax Canvas Juice A1 plus доступен по рекомендованной розничной цене 8 990 рублей. В ближайшее время Micromax планирует вывести на рынок и другие модели серии Juice.