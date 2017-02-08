Живое фото Moto G5 Plus подтвердило характеристики

В сети появилось живая фотография, предположительно показывающая готовящийся к выпуску смартфон Moto G5 Plus, пока не представленный официально. Ее опубликовал участник сообщества Brazilian Moto G4 в соцсети Google+, утверждая, что имеет устройство на рукаж для тестирования у операторов.





По словам источника, смартфон получил FM-радио и цифровой ТВ-тюнер, а также смену microSIM на слот для nanoSIM. Кроме того, на фото видна защитная пленка, на которой отмечены 5,2-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 12-мегапиксельная камера, восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц, сканер отпечатков пальцев, NFC и аккумулятор на 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки TurboPower.

Отметим, что новая информация слегка расходится с более ранними утечками, которые сообщали о 5,5-дюймовом дисплее. Согласно более ранней информации, Moto G5 Plus оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 13-мегапиксельной основной камерой и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3080 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Анонс Moto G5 и Moto G5 Plus ожидается 26 февраля, к выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.