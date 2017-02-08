Snapdragon 835 вновь прошел тест Geekbench

Процессор Qualcomm Snapdragon 835 в скором времени впервые появится в «живом» смартфоне. Например, Galaxy S8 получит новый чип. В прошлом новинка уже прошла тест Geekbench в неком гаджете Essential FIH-PM1. Теперь же SoC показывает результаты уже в другом девайсе, предположительном Xiaomi Mix Evo под кодовым наименованием MSM8998, работающем на Android Nougat 7.1.1 и оснащенном 4 ГБ оперативной памяти.

Результат следующий: 2004 балла в одноядерном тесте и 6233 — в многоядерном. Это больше, чем в прошлый раз — 1844 балла и 5426 баллов соответственно. Также, напомним, чип побил рекорд в тесте AnTuTu.

Напоминаем, что Snapdragon 835 является 8-ядерным чипом (4 ядра работают на частоте 1,9 ГГц, еще 4 — на частоте 2,45 ГГц) с графикой Adreno 540 и модемом LTE Cat.16, поддерживает 4K-дисплеи и оперативную память стандарта LPDDR4x. 

Источник
GSMArena
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