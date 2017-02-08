Наследник Sony Xperia XA засветился на живых фото

Китайский источник опубликовали подборку живых фотографий, предположительно, показывающих готовящегося к выпуску наследника смартфона Sony Xperia XA среднего уровня, вышедшего в 2016 году.





Фото еще раз подтвердили угловатый дизайн Sony Xperia XA2 или Xperia XA (2017) , тонкие боковые рамки экрана и внушительные сверху и снизу. По словам источника, смартфон получит название Xperia XA2. Фото также подтверждают версию Android 7.0 Nougat сразу "из коробки".

Согласно более ранним слухам, наследник Sony Xperia XA получит 5-дюймовый дисплей, пока неясно вырастет ли разрешение до Full HD (1920 х 1080 пикселей) или останется на уровне HD (720 x 1280 пикселей).

Анонс новых смартфонов Sony Xperia ожидается на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.