Смартфон Micromax Bolt Juice с емким аккумулятором оценен дешевле 5 тысяч рублей

Индийский производитель Micromax сообщила о начале продаж в России доступного смартфона Micromax Bolt Juice (модельный номер Q3551). Он стал еще одним смартфоном из новой линейки Juice, в которую входят модели-долгожители с аккумуляторами повышенной емкости.





Micromax Bolt Juice оснащается 4,5-дюймовым TN-дисплеем с разрешением 854 х 480 пикселей, 5-мегапиксельной основной и 2-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Spreadtrum SC7731C с тактовой частотой 1,2 ГГц, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 32 ГБ.

Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Поддерживаются две SIM-карты, при этом поддержки сетей 4G LTE нет. Смартфон Micromax Bolt Juice доступен по рекомендованной розничной цене 4 990 рублей.