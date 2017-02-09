Смартфон Micromax Bolt Juice с емким аккумулятором оценен дешевле 5 тысяч рублей

Индийский производитель Micromax сообщила о начале продаж в России доступного смартфона Micromax Bolt Juice (модельный номер Q3551). Он стал еще одним смартфоном из новой линейки Juice, в которую входят модели-долгожители с аккумуляторами повышенной емкости.


Micromax Bolt Juice оснащается 4,5-дюймовым TN-дисплеем с разрешением 854 х 480 пикселей, 5-мегапиксельной основной и 2-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Spreadtrum SC7731C с тактовой частотой 1,2 ГГц, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 32 ГБ.

Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Поддерживаются две SIM-карты, при этом поддержки сетей 4G LTE нет. Смартфон Micromax Bolt Juice доступен по рекомендованной розничной цене 4 990 рублей.

Источник
Micromax
Теги
смартфон ANDROID Micromax

Комментарии

Материалы по теме

5 устаревших смартфонов, которые лучше новых

8 февраля

LG G6 показался на качественном живом фото

3 февраля

Micromax: как смартфоны из Индии будут теснить бюджетных «китайцев»

19 октября 2016

Micromax представила в России смартфон Canvas Turbo Mini

16 июня 2014

В России запустили православный Telegram

3 февраля

Долгоиграющий ASUS ZenFone 3S Max представлен официально

7 февраля
Из рубрикиТелефоны
Google запустила бета-версию YouTube Go для офлайн-просмотра
Смартфон Huawei Honor V9 с двойной камерой дебютирует 21 февраля
Юбилейный iPhone 8 окажется дороже тысячи долларов

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 478
Компьютер месяца — январь 2017 409
5 лучших смартфонов 2016 года 271
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 173
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 77