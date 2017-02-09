Samsung покажет складные смартфоны Galaxy X1 и Galaxy X1 Plus на MWC 2017

Компании Samsung Electronics и Samsung Display не покажут обычным потребителям на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, своих новых складных смартфонов Galaxy X1 и Galaxy X1 Plus. Но они будут продемонстрированы другим компаниям на выставке, потенциальным партнерам Samsung.





Об этом рассказало корейское издание ETnews со ссылкой на источники в индустрии. По мнению источников, такой план позволит компании предварительно изучить потенциальны спрос на складные смартфоны.

В начале года китайские источники сообщали, что Samsung сейчас тестирует в Китае складные смартфоны Samsung Galaxy X1 и Galaxy X1 Plus с гибкими дисплеями, которые разрабатываются в рамках проекта под кодовым названием Project Valley. Выход подобных устройств ожидается в 2017 или 2018 году.

Согласно более ранним утечкам, Samsung Galaxy X или Project Valley обладает 4K-дисплеем с PenTile-матрицей диагональю 5,1 или 5,7 дюйма. Также ожидается процессор Snapdragon 820, 3 ГБ RAM, слот для карточек microSD и несъемный аккумулятор. Впрочем, технические параметры могут претерпеть изменения.