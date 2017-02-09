Потенциальный наследник Sony Xperia XZ засветился на живых фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились живые фото, предположительно показывающие готовящегося к выпуску наследника прошлогоднего смартфона Sony Xperia XZ.


Как отмечает источник, на фото с несколькими смартфонами, Xperia XZ2 расположен в нижнем правом углу. Судя по скриншоту, смартфон получит 4 ГБ оперативной памяти.


По мнению специалистов, на фото также может оказаться наследник смартфона Sony Xperia Z5 Premium, выпущенного в 2015 году. В этом случае, устройство носит кодовое название Sony Yoshino, оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), камерой на базе Sony IMX400, процессором Qualcomm Snapdragon 835, 4 или 6 ГБ оперативной памяти LPDRR4.

Анонс новых смартфонов Sony Xperia ожидается на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID SONY Sony Xperia XZ

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