Haier представила бюджетные смартфоны Aqua и Terra

Компания Haier представила две бюджетные линейки смартфонов — Aqua и Terra. Устройства оснащаются в основном 4-ядерными процессорами MediaTek MT 6580 (работающими на частоте 1,3 ГГц), графикой Mali-400MP (400 Мгц), от 512 МБ до 1 ГБ оперативной памяти, накопителями на 4 ГБ и 8 ГБ, камерами от 2 Мп до 8 Мп и аккумуляторами емкостью от 3000 мАч до 5000 мАч.

Диагональ дисплеев Haier Aqua варьируется от 4 до 4,5-дюймов. У смартфонов есть слоты для двух SIM-карт, две камеры и модуль Wi-Fi. У Haier Terra T54P (самая продвинутая версия) дисплей уже 5-дюймовый. Гаджет также может использоваться в качестве внешнего аккумулятора и переходить в режим простого телефона с монохромным дисплеем для экономии заряда.

Стоимость устройств:

  1. Aqua A40 – 2990 руб.
  2. Aqua A41 – 3490 руб.
  3. Aqua A42P – 3990 руб.
  4. Aqua A45 – 4490 руб.
  5. Terra T50 – 4990 руб.
  6. Terra T51 – 5490 руб.
  7. Terra T52P – 5990 руб.
  8. Terra T53P – 6990 руб.
  9. Terra T54P – 7990 руб.
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Haier
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