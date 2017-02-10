Haier представила бюджетные смартфоны Aqua и Terra

Компания Haier представила две бюджетные линейки смартфонов — Aqua и Terra. Устройства оснащаются в основном 4-ядерными процессорами MediaTek MT 6580 (работающими на частоте 1,3 ГГц), графикой Mali-400MP (400 Мгц), от 512 МБ до 1 ГБ оперативной памяти, накопителями на 4 ГБ и 8 ГБ, камерами от 2 Мп до 8 Мп и аккумуляторами емкостью от 3000 мАч до 5000 мАч.

Диагональ дисплеев Haier Aqua варьируется от 4 до 4,5-дюймов. У смартфонов есть слоты для двух SIM-карт, две камеры и модуль Wi-Fi. У Haier Terra T54P (самая продвинутая версия) дисплей уже 5-дюймовый. Гаджет также может использоваться в качестве внешнего аккумулятора и переходить в режим простого телефона с монохромным дисплеем для экономии заряда.

Стоимость устройств:

Aqua A40 – 2990 руб. Aqua A41 – 3490 руб. Aqua A42P – 3990 руб. Aqua A45 – 4490 руб. Terra T50 – 4990 руб. Terra T51 – 5490 руб. Terra T52P – 5990 руб. Terra T53P – 6990 руб. Terra T54P – 7990 руб.