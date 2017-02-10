Смартфон LG K10 2017 вышел в продажу в России

Компанией LG Electronics сообщила о начале продаж в России смартфона LG K10 версии 2017 года. Напомним, смартфон был представлен к выставке CES 2017, которая прошла с 5 по 8 января в Лас-Вегасе.


LG K10 2017 оснащается 5,3-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 5-мегапиксельной широкоугольной фронтальной камерой и 13-мегапиксельной основной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek MT6750 с тактовой частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 32 ГБ. съемный аккумулятор обладает емкостью 2800 мАч.


На задней панели расположена многофункциональная кнопка, выполняющая функцию сканера отпечатков пальцев. Также по нажатию на нее можно сделать селфи, а по двойному нажатию — скриншот.

Поддерживаются LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2 и USB 2.0. Размеры составляют 148,7 x 75,3 x 7,9 мм, а вес — 138 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

LG K10 2017 предлагается по рекомендованной розничной цене 14 990 рублей.

Источник
LG
Теги
смартфон ANDROID LG LG K10 LG K10 2017

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