Новые живые фото показали Moto G5 Plus сзади

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилась новая подборка живых фотографий готовящегося к выпуску смартфона Moto G5 Plus, который пока не был представлен официально.





Также источник сообщил, что смартфон получит основную камеру на базе 12-мегапиксельного сенсора Sony IMX362 с апертурой F1.7 и фазовым автофокусом.





Согласно более ранней информации, Moto G5 Plus оснащается 5,5-дюймовым (или 5,2-дюймовым) дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 12-мегапиксельной основной камерой с двухцветной вспышкой и лазерным автофокусом и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3080 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Анонс Moto G5 и Moto G5 Plus ожидается 26 февраля, к выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.