HMD возродит легендарную Nokia N-серию

Как свидетельствуют последние утечки через китайскую коммуникационную платформу Baidu Tieba и Weibo, китайского аналога Twitter, компания HMD Global собирается вернуть к жизни легендарный бренд Nokia NSeries. Например, в качестве улики предлагается фото логотипа NSeries, якобы было сделано в юридическом офисе в Китае.


Согласно данным одного из источников, новый смартфон возрожденной N-серии уже прошел подготовительные стадии и будет представлен в конце февраля. Логично предположить, что местом дебюта станет международная выставка MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Также указывается, что основой смартфона станет процессор Qualcomm Snapdragon 6xx, таким образом, это будет не флагман, а модель среднего уровня.

Кроме того, китайские источники сообщают о подготовке к выпуску современной версии телефона Nokia 3310, еще более легендарного, чем N-серия. Впрочем, относительно наследника 3310 пока никаких подробностей не раскрывается. Его дебют также возможен на MWC.

Напомним, в мае 2016 года Nokia сообщила о заключении стратегического лицензионного соглашения с финской HMD относительно интеллектуальной собственности и бренда, в рамках которого HMD сможет создавать телефоны и планшеты нового поколения под брендом Nokia в течение следующих десяти лет. HMD уже представила бюджетный телефон Nokia 150 в декабре 2016 года и смартфон Nokia 6 в январе 2017 года.

Источник
NokiaMob.net
Теги
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