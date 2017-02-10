Производство складного смартфона Samsung может начаться в конце 2017 года

Компания Samsung Electronics может начать производство небольших партий своего первого складного смартфона с гибким AMOLED-дисплеем в четвертом квартале 2017 года. Об этом сообщил тайваньский ресурс DigiTimes со ссылкой на источники в цепи поставок.


Эти источники отмечают, что Samsung уже получила необходимые патенты в США в конце 2016 года, считая это четким индикатором разработки смартфонов-раскладушек. При этом массовое производство раскладушек с гибкими дисплеями может быть отложено до второй половины 2018 года из-за ряда технических проблем.

Буквально на днях корейское издание ETnews сообщило, что Samsung покажет две модели складных смартфонов, Galaxy X1 и Galaxy X1 Plus, ограниченному числу компаний-партнеров на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.

В начале года китайские источники сообщали, что Samsung сейчас тестирует в Китае складные смартфоны Samsung Galaxy X1 и Galaxy X1 Plus с гибкими дисплеями, которые разрабатываются в рамках проекта под кодовым названием Project Valley. Выход подобных устройств ожидается в 2017 или 2018 году.

Согласно более ранним утечкам, Samsung Galaxy X или Project Valley обладает 4K-дисплеем с PenTile-матрицей диагональю 5,1 или 5,7 дюйма. Также ожидается процессор Snapdragon 820, 3 ГБ RAM, слот для карточек microSD и несъемный аккумулятор. Впрочем, технические параметры могут претерпеть изменения.

Источник
DigiTimes
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy X1 Samsung Galaxy X1 Plus

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