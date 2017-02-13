Смартфон Hisense A2 со вторым E-ink-экраном представлен официально

Китайская компания Hisense представила смартфон Hisense A2. Напомним, в декабре эта нестандартная модель засветилась на сайте е китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA. Теперь предварительная информация полностью оправдалась — смартфон, действительно, получил по дисплею и на передней, и на задней панелях, совсем как у YotaPhone.


Hisense A2 оснащается 5,5-дюймовым основным AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и 5,2-дюймовым E-Ink-дисплеем с разрешением 960 x 540 пикселей, 16-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430 с тактовой частотой 1,4 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками памяти формата microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3090 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow.

Размеры составляют 157 x 76,8 x 8,45 мм, а вес — 188 граммов. Цена на Hisense A2 составляет 435 долларов США.

Источник
GizChina
Теги
смартфон ANDROID YotaPhone Hisense Hisense A2

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