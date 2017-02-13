Онлайн-ритейлер рассекретил Huawei P10 Plus с 8 ГБ оперативной памяти

Флагманский смартфон Huawei P10 Plus может получить версию с 8 ГБ оперативной памяти. По крайней мере, такая версия присутствует в каталоге испанского онлайн-ритейлера Phone House.





Если верить информации на сайте, эта вариация Huawei P10 Plus получит накопитель на 256 ГБ с возможностью расширения карточками до 512 ГБ. Также подтверждаются 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), 12-мегапиксельная камера, процессор Kirin 960, операционная система Android 7.0 Nougat.

Согласно более ранним утечкам, смартфон Huawei P10 станет наследником оказавшегося настоящим хитом Huawei P9 с двойной 12-мегапиксельной камерой Leica. Huawei P10 может быть выпущен в течение второго квартала 2017 года. Предположительно, базируется на фирменном процессоре HiSilicon Kirin 960 и выйдет в двух версиях — с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, а также с с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. У младшей версии ожидается 5,2-дюймовый экран с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), а у старшей — 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), более быстрый процессор Kirin 965, а также аудиосистема Harman Kardon.

Дебют Huawei P10 и P10 Plus ожидается на пресс-мероприятии 26 февраля, к выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта 2017 года.