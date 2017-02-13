Глава Huawei подтвердил дебют смарт-часов Watch 2 на MWC 2017

Ричард Ю (Richard Yu), глава потребительского подразделения Huawei, через свой аккаунт в Weibo, китайского аналога Twitter, подтвердил грядущий анонс новых смарт-часов на пресс-мероприятии в конце месяца.





Мероприятие назначено на 26 февраля, как раз к открытию выставки MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Отметим, что на этой же пресс-конференции ожидается анонс флагманских смартфонов Huawei P10 и P10 Plus.

Согласно более ранним утечкам, Huawei Watch 2 окажутся более "спортивными", чем оригинал. 42-мм часы получат 1,4-дюймовый дисплей и, опционально, смогут работать с сотовыми сетями самостоятельно. Версия со встроенной SIM-картой сможет поддерживать передачу данных, принимать и совершать звонки, даже при отсутствии Wi-Fi-сети или подключенного смартфона.