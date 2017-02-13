Xiaomi назвала стоимость Redmi Note 4X
Официальный запуск смартфона Xiaomi Redmi Note 4X ожидается толко завтра, но сегодня компания уже объявила цены на него. Цена на простой Xiaomi Redmi Note 4X с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти составляет 999 юаней или 145 долларов США, версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти станет доступна позднее и цена пока не объявлена.
Специальное издание к День святого Валентина под названием Xiaomi Redmi Note 4X Hatsune Miku Special Edition, посвященное японской виртуальной певице Мику Хацунэ, оценено в 1299 юаней или 188 долларов США.
Xiaomi Redmi Note 4X, в отличие от прошлогоднего Xiaomi Redmi Note 4, базируется не на десятиядерном процессоре Helio X20 от MediaTek, а на восьмиядерном Snapdragon 625 от Qualcomm. Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 13-мегапиксельной основной камерой с фазовым автофокусом и двухцветной вспышкой, 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Аккумулятор обладает емкостью 4100 мАч. Предусмотрены версии с с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, а также с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.
Поддерживаются две SIM-карты, 4G с VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой MIUI 8. Размеры составляют 151 х 76 х 8,45 мм, а вес — 175 граммов.