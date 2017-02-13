Xiaomi назвала стоимость Redmi Note 4X

Официальный запуск смартфона Xiaomi Redmi Note 4X ожидается толко завтра, но сегодня компания уже объявила цены на него. Цена на простой Xiaomi Redmi Note 4X с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти составляет 999 юаней или 145 долларов США, версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти станет доступна позднее и цена пока не объявлена.


Специальное издание к День святого Валентина под названием Xiaomi Redmi Note 4X Hatsune Miku Special Edition, посвященное японской виртуальной певице Мику Хацунэ, оценено в 1299 юаней или 188 долларов США.


Xiaomi Redmi Note 4X, в отличие от прошлогоднего Xiaomi Redmi Note 4, базируется не на десятиядерном процессоре Helio X20 от MediaTek, а на восьмиядерном Snapdragon 625 от Qualcomm. Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 13-мегапиксельной основной камерой с фазовым автофокусом и двухцветной вспышкой, 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Аккумулятор обладает емкостью 4100 мАч. Предусмотрены версии с с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, а также с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G с VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой MIUI 8. Размеры составляют 151 х 76 х 8,45 мм, а вес — 175 граммов.

Источник
Xiaomi
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Redmi Note 4X

Комментарии

Материалы по теме

5 устаревших смартфонов, которые лучше новых

8 февраля

Гигантский Xiaomi Mi Max Prime представлен официально

10 октября 2016

Главные новинки октября 2016 года: смартфоны

5 ноября 2016

Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года

28 декабря 2016

Мощные Xiaomi Mi 5s и 5s Plus представлены официально

27 сентября 2016

Мощный Xiaomi Mi Note 2 с изогнутым дисплеем представлен официально

25 октября 2016
Из рубрикиТелефоны
Онлайн-ритейлер рассекретил Huawei P10 Plus с 8 ГБ оперативной памяти
Ноутбук Razer Blade перешел на Kaby Lake
Vernee пообещала смартфон Apollo 2 с 8 ГБ оперативной памяти

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 479
Компьютер месяца — январь 2017 415
5 лучших смартфонов 2016 года 276
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 173
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 78