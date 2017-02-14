Huawei P10 показался на рендерах и видео

Ресурс 91mobiles опубликовал подборку рендеров и видео с 3D-представлением готовящегося к выпуску смартфона Huawei P10, который пока не был представлен официально. Источником материала стал Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), основатель и редактор ресурса NowhereElse.fr, известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks.

Huawei P10 получил более "мягкий" дизайн по сравнению с предшественником, Huawei P9. Расположение портов и кнопок осталось практические без изменений — кнопка включения и регулятор громкости занял правую кнопку, напротив расположился слот для SIM-карты, на нижней кромке — 3,5-мм разъем для наушников и порт USB Type-C.

Согласно более ранним утечкам, смартфон Huawei P10 станет наследником оказавшегося настоящим хитом Huawei P9 с двойной 12-мегапиксельной камерой Leica. Huawei P10 может быть выпущен в течение второго квартала 2017 года. Предположительно, базируется на фирменном процессоре HiSilicon Kirin 960 и выйдет в двух версиях — с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, а также с с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. У младшей версии ожидается 5,2-дюймовый экран с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), а у старшей — 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), более быстрый процессор Kirin 965, а также аудиосистема Harman Kardon.

Дебют Huawei P10 и P10 Plus ожидается на пресс-мероприятии 26 февраля, к выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта 2017 года.