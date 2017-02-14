HMD представит Nokia 3, Nokia 5 и наследника Nokia 3310 на MWC 2017

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через ресурс VentureBeat опубликовал подробности о готовящихся к анонсу новинках Nokia.





По данным источника, компания HMD Global представит четыре мобильных устройства на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Первым из них станет уже продающийся в Китае Nokia 6, видимо теперь состоится международный релиз.

Настоящими же дебютантами станут смартфоны Nokia 3, Nokia 5 и наследник легендарного телефона Nokia 3310. Смартфоны Nokia 3 и Nokia 5 позиционируются как недорогие модели на Android 7.0 Nougat. Nokia 5 получит процессор Qualcomm Snapdragon 430, как у Nokia 6, но уменьшенный до 5,2 дюйма дисплей с пониженным разрешением HD (720 x 1280 пикселей), меньше оперативной памяти (2 ГБ) и упрощенную камеру (12 Мп).

Nokia 5 будет на 50 евро дешевле международной версии Nokia 6 — 199 евро вместо 249 евро. Nokia 3 относится совсем к начальному уровню и обойдется в 149 евро. Относительно наследника Nokia 3310 на данный момент сообщается только цена — 59 евро.

Напомним, в мае 2016 года Nokia сообщила о заключении стратегического лицензионного соглашения с финской HMD относительно интеллектуальной собственности и бренда, в рамках которого HMD сможет создавать телефоны и планшеты нового поколения под брендом Nokia в течение следующих десяти лет. HMD уже представила бюджетный телефон Nokia 150 в декабре 2016 года и смартфон Nokia 6 в январе 2017 года.