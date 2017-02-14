Рассекречены характеристики смартфона Nokia 3

Профильный ресурс NokiaPowerUser опубликовал подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Nokia 3 начального уровня, который пока не был представлен официально.





По данным источника, Nokia 3 оснащается 5,2- или 5,3-дюймовым дисплеем разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четыреъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425 с тактовой частотой 1,4 ГГц и графикой Adreno 308, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Ориентировочная цена на Nokia 3 составляет 149 евро. Дебют смартфона ожидается на пресс-мероприятии 26 февраля, к открытию выставки MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.