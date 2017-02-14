Рассекречены характеристики смартфона Nokia 3

Профильный ресурс NokiaPowerUser опубликовал подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Nokia 3 начального уровня, который пока не был представлен официально.


По данным источника, Nokia 3 оснащается 5,2- или 5,3-дюймовым дисплеем разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четыреъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425 с тактовой частотой 1,4 ГГц и графикой Adreno 308, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Ориентировочная цена на Nokia 3 составляет 149 евро. Дебют смартфона ожидается на пресс-мероприятии 26 февраля, к открытию выставки MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.

Источник
NokiaPowerUser
Теги
смартфон ANDROID Nokia HMD Nokia 3

Комментарии

Материалы по теме

Android-смартфон Nokia X появился в продаже в России

25 марта 2014

HMD представила свой первый смартфон Nokia 6

9 января

HMD представит пять смартфонов Nokia до осени

27 декабря 2016

MWC 2014. Nokia переходит на сторону зла. Первый взгляд на Nokia X, X+ и XL на Android

25 февраля 2014

MWC 2014: Nokia представила свои первые смартфоны на Android

24 февраля 2014

В России стартуют продажи смартфона Nokia XL

14 мая 2014
Из рубрикиТелефоны
Международный вариант Nokia 6 сертифицирован в Тайване
Европейские Samsung Galaxy S6 и Note 5 получат Android 7.0 Nougat в феврале
Huawei P10 показался на рендерах и видео

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 479
Компьютер месяца — январь 2017 415
5 лучших смартфонов 2016 года 276
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 173
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 78