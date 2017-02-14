Международный вариант Nokia 6 сертифицирован в Тайване

Международный вариант смартфона Nokia 6 получил сертификацию на Тайване под модельным номером TA-1003. Об этом рассказал профильный ресурс NokiaPowerUser.





Отметим, что несколько дней назад модель TA-1003 также получила сертификацию организации Bluetooth SIG. Международный Nokia 6 получил поддержку LTE, W- CDMA, CDMA и GSM, а в остальном сохранил параметры — алюминиевый корпус, 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельная основная камера, процессор Qualcomm Snapdragon 430.

Как ожидается, международная версия Nokia 6 дебютирует на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, одновременно с моделям Nokia 3 и Nokia 5, а также наследником легендарного телефона Nokia 3310.