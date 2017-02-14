Смартфон Sony Pikachu обзаведется камерой на 21 Мп

В базе данных бенчмарка GFXBench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Sony под условным названием Pikachu, который пока не был представлен официально.


Судя по данным бенчмарка, это модель среднего уровня, но с продвинутой камерой. Смартфон оснащается 5-мегапиксельным дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 8-мегапиксельной фронтальной и 21-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P20 MT6757 с тактовой частой 2,3 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Sony Pikachu может оказаться тем же самым смартфоном, что и модель Sony G3112, у же появлявшаяся в более ранних слухах. Ближайший анонс смартфонов Sony ожидается выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.

Источник
GFXBench
Теги
смартфон ANDROID SONY

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