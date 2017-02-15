Caviar выпустила золотой iPhone Макарова с чехлом-кобурой к 23 февраля

Ювелирный бренд Caviar представил новую версию кастомизированных iPhone к 23 февраля. Если в прошлом году дизайнеры Caviar оторвались со спецвыпуском iPhone 6s для ФСБ и ВДВ, то в этом году они предлагают стилизованный под пистолет Макарова iPhone 7, а также отдельно создали золотой «моддинг» самого пистолета Макарова.


Смартфон iPhone Caviar Forza Makarov сочетает в корпусе золото, композитный мрамор и титан, все это в дизайне, напоминающем рукоять пистолета Макарова. К смартфону предлагается кожаный чехол, стилизованный под настоящую кобуру. Рукоять пистолета Макарова от Caviar отделана композитным мрамором, а ствол покрыт 18-ти каратным золотом и гравировкой узоров.


Стоимость коллекционного пистолета составляет 124 000 рублей. Цена iPhone Caviar Forza Makarov стартует от 214 000 рублей за модель с объемом памяти в 32 ГБ. Кожаный чехол-кобуру можно получить за 29 000 рублей.

Источник
Caviar
Теги
смартфон iPhone IOS Caviar

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Vernee Apollo X станет первым десятиядерным смартфоном на Android 7.0 Nougat
Apple Watch стали самым популярным носимым гаджетом в России
HTC готовит новый мобильный гаджет для виртуальной реальности

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 479
Компьютер месяца — январь 2017 415
5 лучших смартфонов 2016 года 276
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 173
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 78