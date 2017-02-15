Caviar выпустила золотой iPhone Макарова с чехлом-кобурой к 23 февраля

Ювелирный бренд Caviar представил новую версию кастомизированных iPhone к 23 февраля. Если в прошлом году дизайнеры Caviar оторвались со спецвыпуском iPhone 6s для ФСБ и ВДВ, то в этом году они предлагают стилизованный под пистолет Макарова iPhone 7, а также отдельно создали золотой «моддинг» самого пистолета Макарова.





Смартфон iPhone Caviar Forza Makarov сочетает в корпусе золото, композитный мрамор и титан, все это в дизайне, напоминающем рукоять пистолета Макарова. К смартфону предлагается кожаный чехол, стилизованный под настоящую кобуру. Рукоять пистолета Макарова от Caviar отделана композитным мрамором, а ствол покрыт 18-ти каратным золотом и гравировкой узоров.





Стоимость коллекционного пистолета составляет 124 000 рублей. Цена iPhone Caviar Forza Makarov стартует от 214 000 рублей за модель с объемом памяти в 32 ГБ. Кожаный чехол-кобуру можно получить за 29 000 рублей.