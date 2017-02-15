LG G6 получит аккумулятор мощнее 3200 мАч

В Интернете появилась информация об аккумуляторе флагманского смартфона LG G6. Причем, южнокорейские СМИ ссылаются не на инсайдеров, а некого высокопоставленного сотрудника LG, который заявил, что емкость батареи будет больше 3200 мАч.

Батарея станет самой большой в истории LG G-серии. Полной зарядки аккумулятора должно хватит на 12 часов Интернет-серфинга. Эксперты сходятся во мнении, что емкость составит от 3200 мАч до 3300 мАч. Скорее всего, учитывая слова сотрудника производителя, именно 3300 мАч.

Для сравнения LG G5 оснащался аккумулятором на 2800 мАч.

В основе LG G6 лежит чипсет Qualcomm MSM8996AC, больше известный как Qualcomm Snapdragon 821. Также смартфон получит защиту от воды и пыли, ЦАП Quad DAC, как у LG V20, сканер отпечатков пальцев на задней панели и 5,7-дюймовый дисплей Full Vision.

Напомним, по слухам причиной отказа от Snapdragon 835 стало то, что Samsung попросту присвоила себе начальные партии новейшего процессора. По словам одного из источников, Snapdragon 835 не бедут доступен в больших объемах до выхода Galaxy S8. А это может произойти 14 апреля, по крайней мере, в Южной Корее.

Для LG G6 уже официально представлен специальный экран от LG Display — 5,7-дюймовый QHD+ LCD с соотношением сторон 18:9. Разрешение нового дисплея составляет 1440 x 2880 пикселей, что дает результирующую плотность 564 точек на дюйм. Для сравнения, у LG G5 используется 5,3-дюймовый дисплей 16:9 с разрешением QHD (1440 х 2560 пикселей) и 554 ppi.

Судя по предварительной информации, LG G6 сможет превзойти многие из современных флагманов по соотношению площади дисплея к площади передней панели. В одном из тизеров LG также намекала на защиту от воды.

Согласно более ранним утечкам, LG G6 оснащается двойной основной камерой с разным фокусным расстоянием каждого из модулей, а также двухцветной вспышкой.