Vernee Apollo X станет первым десятиядерным смартфоном на Android 7.0 Nougat

Китайская компания Vernee опубликовала на своей страничке в социальной сети Facebook первые подробности о своем новом флагмане — Apollo X.


По словам производителя, Vernee Apollo X станет первым десятиядерным флагманским смартфоном, который сразу будет работать под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Анонс Vernee Apollo X состоится на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Отметим, что на днях Vernee также пообещала представить на MWC 2017 мощный смартфон под названием Apollo 2. Он продвигается производителем как первый в мире смартфон на основе десятиядерного процессора MediaTek Helio X30. Кроме того, одна из версий Apollo 2 получит аж 8 ГБ оперативной памяти.

Источник
Vernee
Теги
смартфон ANDROID Android 7.0 Nougat MWC 2017 Vernee

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