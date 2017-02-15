Vernee Apollo X станет первым десятиядерным смартфоном на Android 7.0 Nougat

Китайская компания Vernee опубликовала на своей страничке в социальной сети Facebook первые подробности о своем новом флагмане — Apollo X.





По словам производителя, Vernee Apollo X станет первым десятиядерным флагманским смартфоном, который сразу будет работать под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Анонс Vernee Apollo X состоится на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Отметим, что на днях Vernee также пообещала представить на MWC 2017 мощный смартфон под названием Apollo 2. Он продвигается производителем как первый в мире смартфон на основе десятиядерного процессора MediaTek Helio X30. Кроме того, одна из версий Apollo 2 получит аж 8 ГБ оперативной памяти.