Потенциальный Samsung Galaxy Xcover 4 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Samsung SM-G390F, который пока не бы представлен официально.





Предположительно, под этой маркировкой скрывается давно ожидаемый наследник защищенного смартфона Samsung Galaxy Xcover 3. Напомним, в январе 2017 года Samsung SM-G390F уже получил сертификацию от Wi-Fi Alliance.





Судя по данным бенчмарка, Galaxy Xcover 4 базируется на простеньком процессоре Samsung Exynos 7570 с графикой Mali-T720, 2 ГБ оперативной памяти и операционной системе Android 7.0 Nougat.

Пока неясно, когда именно Samsung Galaxy Xcover 4 появится на полках магазинов, но сертификация Wi-Fi и появление в бенчмарке намекают, что ждать осталось не так уж и долго. Напомним, защищенный смартфон Samsung Galaxy Xcover 3 вышел еще в 2015 году. Он соответствует стандарту защиты IP67 и предназначен для работы в том числе в «полевых» условиях. Усиленный корпус обеспечивает ударопрочность и защиту от пыли и мелких частиц. Устройство устойчиво к перепадам температуры и к механическим воздействиям.