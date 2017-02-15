Apple Watch стали самым популярным носимым гаджетом в России

Ритейлер «Связной» опубликовал статистику по продажам носимой электроники в России в 2016 году. К носимой электронике ритейлер относит смарт-часы, спортивные браслеты и фитнес-трекеры.





Самым популярным смарт-аксессуаром в России и самыми покупаемыми «умными» часами стали Apple Watch. Примерно каждый четвертый пользователь носимой электроники в России приобрел в 2016 году именно это устройство. В тройку лидеров в категории смарт-часов, помимо Apple Watch, вошли также устройства от Samsung и Sony.

В категории спортивных браслетов лидером стал бренд Xiaomi – на его долю приходится свыше половины всех проданных в 2016 году трекеров. 2 и 3 места заняли такие бренды, как Jawbone, Rovermate.

Всего, по оценкам «Связного», в 2016 году продажи носимой электроники в России выросли на 42% в штуках и на 43% в рублях, составив свыше 270 тысяч реализованных устройств на сумму почти 3,8 млрд рублей.