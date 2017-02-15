Глава Xiaomi рассекретил безрамочный Mi MIX II

Лэй Цзюнь (Lei Jun), исполнительный директор компании Xiaomi, через свой официальный аккаунт в Weibo, китайском аналоге Twitter, подтвердил ведущуюся разработку следующего поколения безрамочного смартфона Xiaomi Mi MIX.


Модель под условным названием Xiaomi Mi MIX II разрабатывается в сотрудничестве с французским дизайнером Филиппом Старком (Philippe Starck), который участвовал в создании оригинального Mi MIX. Компания собирается сделать соотношение экрана к площади передней панели еще больше — увеличив его с 91,3% в оригинале до 93% во втором поколении.

Напомним, смартфон Xiaomi Mi Mix был анонсирован в конце ноября 2016 года. Его главной отличительной чертой стал 6,4-дюймовый дисплей, у которого практически отсутствуют рамки не только с двух сторон, но и сверху. В результате, экран занимает 91,3% передней панели, что заметно больше обычного соотношения.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi Mix

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