Аналитическая компания Gartner подвела итоги международного рынка смартфонов в четвертом квартале квартале 2016 года. Одним из самых знаковых заявлений отчета стало сообщение, что доля BlackBerry достигла 0%. Сразу отметим, что речь идет не о продажах смартфонов под брендом BlackBerry, а о доле среди операционных систем для смартфонов.





Всего в прошедшем квартале было продано 207 тысяч смартфонов на базе ОС BlackBerry, что стало логичным завершением последовательного снижения доли с 20% в 2009 году. При этом новые смартфоны под брендом BlackBerry уже работают на базе Android, чья доля рынка достигает 81,7%. На долю iOS приходится 17,9% а на третьем месте находится Windows.





Также Gartner подтвердила, что в четвертом квартале Apple обошла Samsung, заняв первое место по продажам смартфонов в международном масштабе. Продажи Apple составили 77,038 млн с долей в 17,9%, а Samsung — 76,78 млн с долей 17,8%. Если же учитывать результаты всего 2016 года, то Samsung пока сохраняет лидерство с 306,44 млн и 20,5%, тогда как результаты Apple — 216,06 млн и 14,4%.

Всего за четвертый квартал 201 года в мире было продано конечным пользователям 432 млн смартфона, что на 7% больше результатов четвертого квартала 2015 года.