HTC завязывает с дешевыми смартфонами

Отчитываясь перед инвесторами за прошедший четвертый квартал 2016 года, топ-менеджер HTC пояснил приоритеты компании на 217 год. Как отметил Чиалин Чанг (Chialin Chang), глава смартфонного подразделения и подключенных устройств HTC, в текущем году компания сосредоточит свои усилия на выпуске шести или семи высокодоходных смартфонов, которые позволят вернуть прибыльность.



HTC U Ultra

При этом HTC не собирается выпускать модели начального уровня, поскольку в этом сегменте рынка смартфонов конкуренция чрезвычайно высока, а прибыльность совсем не гарантирована.

В 2017 году компания HTC уже представила модели HTC U Ultra и HTC U Play. Таким образом, нам имеет смысл ждать выхода еще четырех или четырех моделей смартфонов. Отметим, что в конце января Чиалин Чанг (Chialin Chang) также заявил, что HTC U Ultra не является флагманом компании на 2017 год. Настоящий флагман HTC будет выпущен позднее на базе следующего флагманского процессора, когда тот станет доступен. Судя по всему, речь идет о процессоре Snapdragon 835 от Qualcomm, хотя он и не был назван Чангом прямо.