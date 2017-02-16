В сеть утекли официальные промо-рендеры Huawei P10

Смартфон Huawei P10, который покажут в Барселона на выставке MWC 2017, обзавелся официальными промо-рендерами. В сеть утекли изображения, на которых устройство можно увидеть во всем его черном великолепии. В будущем наверняка будут представлены и другие цветовые решения.

Предполагается, что смартфон Huawei P10 станет наследником Huawei P9 с двойной 12-мегапиксельной камерой Leica. Huawei P10 может быть выпущен в течение второго квартала 2017 года. Предположительно, устройство базируется на фирменном процессоре HiSilicon Kirin 960 и выйдет в двух версиях — с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, а также с с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

У младшей версии ожидается 5,2-дюймовый экран с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), а у старшей — 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), более быстрый процессор Kirin 965, а также аудиосистема Harman Kardon.