Ритейлер полностью рассекретил Moto G5 и G5 Plus до анонса

На сайте испанского онлайн-ритейлера Ktronix раньше времени появилась полная информация о двух готовящихся к выпуску смартфонах, Moto G5 и G5 Plus, которые пока не были представлены официально. На сайте опубликовали рекламные изображения и полные списки характеристик. Вскоре страницы с описанием удалили из общего доступа, но информаций успела разлететься по сети.





Оба смартфона получили металлический корпуса и работают под управлением Android 7.0 Nougat. Moto G5 Plus представляет собой старшую модель. Смартфон оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 12-мегапиксельной основной камерой с двухцветной вспышкой и автофокусом Dual-Pixel, 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, 2 или 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с быстрой зарядкой Turbo charging. Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS, NFC.





Moto G5 не получил сканера отпечатков пальцев, NFC, обладает дисплеем немного меньшего размера и вообще параметрами попроще. Он 5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 13-мегапиксельной основной камерой и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал процессор восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 430, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флеш-памяти возможностью расширения карточками формата microSD. Аккумулятор обладает емкостью 2800 мАч. Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS.





Анонс Moto G5 и Moto G5 Plus ожидается 26 февраля, к выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.