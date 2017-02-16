Объявлены российские цены на смартфоны Neffos X1 и X1 Max от TP-Link

Компания TP-Link представила в России свои смартфоны Neffos X1 и X1 Max. Напомним, они были анонсированы в сентябре на берлинской выставке IFA 2016.





Смартфоны заключены в металлические корпуса со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Neffos X1 Max получил 5,5-дюймовый дисплей со стеклом 2.5D со скругленными кромками и разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 13-мегапиксельной основной камерой с сенсором Sony и фазовым автофокусом и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Neffos X1 отличается 5-дюймовым с разрешением HD (720 x 1280 пикселей).

Neffos X1 и X1 Max базируются на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio P10. Neffos X1 получил 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти. X1 Max — 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Есть возможность расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 2250 мАч и 3000 мАч. Поддерживаются две SIM-карты и LTE. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow.





Рекомендованные розничные цены на Neffos X1 и X1 Max следующие:

Neffos X1 с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти — 12 490 рублей

Neffos X1 с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти — 13 490 рублей

Neffos X1 Max с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти — 15 490 рублей

Neffos X1 Max с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти — 17 490 рублей