Xiaomi Mi 5C обойдется без домашней кнопки

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилась новая живая фотография готовящегося к выходу смартфона Xiaomi Mi 5C, который пока не был представлен официально.

Новая утечка Xiaomi Mi 5C
Новая утечка Xiaomi Mi 5C

Что интересно, новая фотография показывает другой дизайн Xiaomi Mi 5C, нежели более ранние утечки. Так, у смартфона на фото теперь отсутствует аппаратная домашняя кнопка. Другое отличие — расположение фронтальной камеры.

Старая утечка Xiaomi Mi 5C Старая утечка Xiaomi Mi 5C

По предварительным данным, Xiaomi Mi 5C представляет собой смартфон среднего уровня с металлическим корпусом. Он оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев,12-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой станет фирменный восьмиядерный процессор Pinecone, созданный дочерней компанией Xiaomi, с тактовой частотой 2,2 ГГц и графикой Mali-T860, или восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 625, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Емкость аккумулятора составит 4500 мАч.

Поддерживаются 4G VoLTE, двухдиапазонный Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.1, GPS, есть порт USB Type-C. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой MIUI 8.

Дебт Xiaomi Mi 5C ожидается в марте 2017 года по цене около 218 долларов США.

Источник
MyDrivers
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi 5C

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