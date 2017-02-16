Xiaomi Mi 5C обойдется без домашней кнопки
На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилась новая живая фотография готовящегося к выходу смартфона Xiaomi Mi 5C, который пока не был представлен официально.
Что интересно, новая фотография показывает другой дизайн Xiaomi Mi 5C, нежели более ранние утечки. Так, у смартфона на фото теперь отсутствует аппаратная домашняя кнопка. Другое отличие — расположение фронтальной камеры.
По предварительным данным, Xiaomi Mi 5C представляет собой смартфон среднего уровня с металлическим корпусом. Он оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев,12-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой станет фирменный восьмиядерный процессор Pinecone, созданный дочерней компанией Xiaomi, с тактовой частотой 2,2 ГГц и графикой Mali-T860, или восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 625, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Емкость аккумулятора составит 4500 мАч.
Поддерживаются 4G VoLTE, двухдиапазонный Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.1, GPS, есть порт USB Type-C. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой MIUI 8.
Дебт Xiaomi Mi 5C ожидается в марте 2017 года по цене около 218 долларов США.