Apple начнет собирать iPhone SE в Индии

Компания Apple начнет собирать iPhone SE в Индии в ближайшие месяцы. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на собственные источники.


Производство начнется на фабрике контрактного производителя в Бенгалуру. Компания Wistron, тайваньский производственный партнер Apple, организовывает производственную линию в Бенгалуру, которая будет заниматься только сборкой iPhone. Об этом Reuters узнал от други источников ранее в текущем месяце.

Подобный шаг Apple продиктован желанием повысить свою долю на самом быстрорастущем мобильном рынке в мире, где доминируют смартфоны намного дешевле iPhone. При этом рост продаж смартфонов в другим крупном азиатском регионе, Китае, замедляются. Местное производство позволит Apple снизить цены, также компания ведет переговоры с индийским правительством о налоговых льготах.

Источник
Reuters
Теги
смартфон Apple iPhone iPhone SE индия

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Главное за неделю: стеклянный iPhone 8, дизайн Samsung Galaxy S8 и осьминоги из космоса
LG V30 получит Snapdragon 835 и две двойные камеры
Наследник ZUK Edge получит изогнутый дисплей и двойную камеру

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 479
Компьютер месяца — январь 2017 415
5 лучших смартфонов 2016 года 276
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 173
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 103
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 84