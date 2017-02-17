Компания Apple начнет собирать iPhone SE в Индии в ближайшие месяцы. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на собственные источники.





Производство начнется на фабрике контрактного производителя в Бенгалуру. Компания Wistron, тайваньский производственный партнер Apple, организовывает производственную линию в Бенгалуру, которая будет заниматься только сборкой iPhone. Об этом Reuters узнал от други источников ранее в текущем месяце.

Подобный шаг Apple продиктован желанием повысить свою долю на самом быстрорастущем мобильном рынке в мире, где доминируют смартфоны намного дешевле iPhone. При этом рост продаж смартфонов в другим крупном азиатском регионе, Китае, замедляются. Местное производство позволит Apple снизить цены, также компания ведет переговоры с индийским правительством о налоговых льготах.