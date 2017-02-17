ASUS готовит бюджетный ZenFone 3 Go

В сети появились подробности о готовящемся к выпуску недорогом смартфоне ASUS ZenFone 3 Go. Рендер и описание характеристик опубликовал итальянский ресурс Notebook Italia.





Смартфон оснащается 5,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD (1280x720 пикселей), 13-мегапиксельной основной камерой и 5-мегапиксельной фронтальной камерой с "мягкой" вспышкой для селфи. В основе лежит четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 410, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти.

Дебют ASUS Zenfone 3 Go может состояться на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Ориентировочная цена для него составляет 150 евро.