Blackview BV7000 Pro претендует на рекорд по тонкости среди защищенных смартфонов

Китайская компания Blackview вскоре выпустит защищенный смартфон Blackview BV7000 Pro. По словам компании, это самый тонкий в мире смартфон со степенью защиты IP68. Толщина аппарата составляет 12,6 мм.


Blackview BV7000 Pro оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и стеклом Gorilla Glass 3, . Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek MT6750T, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Емкость аккумулятора составляет 3500 мАч.

Также можно отметить поддержку сотовых сетей LTE, сканер отпечатков пальцев и три варианта расцветки корпуса. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Ориентировочную цену Blackview пока не назвала.

Источник
GizmoChina
Теги
смартфон ANDROID

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