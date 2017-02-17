Blackview BV7000 Pro претендует на рекорд по тонкости среди защищенных смартфонов

Китайская компания Blackview вскоре выпустит защищенный смартфон Blackview BV7000 Pro. По словам компании, это самый тонкий в мире смартфон со степенью защиты IP68. Толщина аппарата составляет 12,6 мм.





Blackview BV7000 Pro оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и стеклом Gorilla Glass 3, . Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek MT6750T, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Емкость аккумулятора составляет 3500 мАч.

Также можно отметить поддержку сотовых сетей LTE, сканер отпечатков пальцев и три варианта расцветки корпуса. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Ориентировочную цену Blackview пока не назвала.