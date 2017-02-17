LG V30 получит Snapdragon 835 и две двойные камеры

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились подробности о готовящемся к выпуску наследнике смартфона LG V20, который пока не был представлен официально.



LG V20

По данным источника, LG V30 получит в качестве аппаратной основы мощны процессор Snapdragon 835 от Qualcomm, который не достался другому ожидаемому флагману — LG G6. Напомним, по слухам, LG G6 остался без Snapdragon 835 и базируется на прошлогоднем Snapdragon 821 из-за желания Samsung придержать первые партии Snapdragon 835 для собственных флагманов — Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus.

Выпуск LG V30 запланирован на вторую половину 2017 года, так что у него не будет проблем с получением самого мощного процессора текущего года. Также LG V30 предсказывают 6 ГБ оперативной памяти и две двойных камеры. То есть и фронтальная, и ьыльная камеры будут двойными, тогда как у LG V20 двойной стала только тыльная, а у LG V10 — только фронтальная. Еще одно новшество — улучшенный ЦАП по сравнению с V20.

Согласно более ранним слухам LG V30 может лишиться вспомогательного мини-дисплея над основным дисплеем, свойственного LG V20 и LG V10, но вместо этого получить нечто новое и интригующее.