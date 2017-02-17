ZTE представит новый смартфон Nubia на MWC 2017

Компания ZTE разослала приглашения журналистам на пресс-мероприятие, назначенное на 26 февраля, к открытию выставки MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.


Судя по приглашению, гвоздем программы на мероприятии станет новый смартфон линейки Nubia. По одной из теорий, дебютантом станет наследник смартфона Nubia Prague S под условным названием Nubia Prague S2. Еще одна версия — анонс модели серии Nubia Z.

Отметим, что ZTE уже пообещала показать на MWC 2017 5G-смартфон ZTE Gigabit Phone со скоростью загрузки до 1 Гбит/с.

Источник
GSMArena
Теги
смартфон ANDROID ZTE MWC 2017 Nubia

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