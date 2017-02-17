Samsung Galaxy C7 Pro вышел за пределы Китая

Смартфон Samsung Galaxy C7 Pro был представлен в прошлом месяце в Китае, а теперь он вышел за его пределы. Пока запуск Samsung Galaxy C7 Pro состоялся в Гонконге. Онлайн-ритейлеры начали принимать предварительные заказы на него по цене около 435 долларов США.


Samsung Galaxy C7 Pro оснащается Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), диагональю 5,7 дюйма, а также 16-мегапиксельными основной и фронтальной камерами. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 626 частотой 2,2 ГГц и графикой Adreno 506, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 256 ГБ. Сканер отпечатков пальцев размещен в домашней кнопке. Аккумулятор обладает емкостью 3300 мАч и быстрой зарядкой.


Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS и NFC. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0.1 Marshmallow. Размеры составляют 156,5 x 77,2 x 7 мм, а вес — 172 граммов. Samsung Galaxy C7 Pro представлен в золотистом, золотисто-розовом и синем цветах.


Источник
Samsung
Теги
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