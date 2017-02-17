Производитель чехлов показал Samsung Galaxy S8

Компания Samsung пока еще не представила следующий флагманский смартфон, Galaxy S8, но он уже начал упоминаться в каталогах производителей различных аксессуаров. На этот раз чехлы для Galaxy S8 рассекретил довольно популярный бренд UAG.





Традиционно, чехлы показываются не сами по себе, а со смартфоном в них. Рендеры UAG показали некоторые особенности дизайна. В частности, видно, что фронтальную камеру сопровождает сканер радужки глаз, под дисплеем видна надпись Samsung, но нет домашней кнопки. На задней панели виден перемешенный сканер отпечатков пальцев рядом с основной камерой. Также подтверждается и дополнительная кнопка для голосового помощника Bixby.

Согласно последним утечкам, Samsung Galaxy S8 выйдет в двух версиях — с 5,8-дюймовым дисплеем и 6,2-дюймовым дисплеем. Оба AMOLED-экрана будут изогнутыми, получат соотношение сторон 18,5:9 и разрешение Quad HD (2560 x 1440 пикселей) и смогут распознавать силу нажатия наподобие функци 3D Touch у Apple. Фирменная домашняя кнопка, ставшая одной из отличительных черт линейки Galaxy, убрана с лицевой панели и перемещена на заднюю, рядом с камерой. Она оснащается сканером отпечатков пальцев.

Основная камера получила разрешение 12 Мп, а фронтальная — 8 Мп, обе с апертурой f1.7. Рядом с селфи-камерой расположен еще один сенсор для сканирования радужки глаза, как у печально известного Galaxy Note 7. Задняя камера также поддерживает распознавание символов (технология OCR) с новой возможностью "визуального поиска".

Также отмечается голосовой помощник под названием Bixby, способный распознавать сложные команды и составные инструкции и запускаемый специальной кнопкой на кромке смартфона.

Аппаратной основой становятся Qualcomm Snapdragon 835 или Samsung Exynos 8895, 4 или 6 ГБ оперативной, 64 ГБ встроенной флеш-памяти UFS 2.1 с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ. Емкость аккумулятора составит 3250 мАч для младшей модели и 3600 мАч для старшей модели, есть возможность быстрой беспроводной зарядки. Предусмотрена защита от воды. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Поддерживаются 4G LTE, двухдиапазонный Wi-Fi (ac/b/g/n), Wi-Fi Direct, Bluetooth, GPS, NFC, есть 3,5-мм разъем для наушников и порт USB Type-C.

Анонс Samsung Galaxy S8 ожидается 29 марта в Нью-Йорке на мероприятии Unpacked. В Европе цена на Samsung Galaxy S8 составит 799 долларов за 5,8-дюймовую версию и 899 евро за 6,2-дюймовую версию, на 100 евро дороже прошлогодних Samsung Galaxy S7. Старт продаж намечен на 17 неделе года, то есть между 24 апреля и 30 апреля.