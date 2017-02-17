Китайцы показали Xiaomi Redmi 5

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Xiaomi под маркировкой MAE136, который пока не был представлен официально.


Предположительно, речь идет о готовящейся к выпуску модели Xiaomi Redmi 5. Смартфон заключен в металлический корпус с традиционными пластиковыми антенными вставками и сканером отпечатков пальцев на задней панели.

Пока TENAA не раскрыла полных характеристик Xiaomi MAE136. Согласно данным с сайта, смартфон оснащается 5-дюймовым дисплеем, аккумулятором емкостью 4 000 мАч, поддерживает работу с двумя SIM-картами и имеет размеры 139,24 x 69,94 x 8,65 мм.

Источник
TENAA
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi

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