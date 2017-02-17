ZTE отменила сбор средств на липкий смартфон Hawkeye

Компания ZTE отменила сбор средств на платформе Kickstarter для своего липкого смартфона Hawkeye. Краудфандинговая кампания для Hawkeye не оправдала ожиданий производителя.


ZTE признала ошибкой решение реализовать проект на основе не впечатляющей аппаратной платформы смартфона среднего уровня и собирается пересмотреть технические характеристики, чтобы сделать их более привлекательными для потенциальных покупателей, прежде чем предпринять еще одну попытку. ZTE планирует компенсировать деньги всем, кто вложился в проект Hawkeye на Hawkeye. Впрочем, было набрано всего $36 245 вместо целевых $500 000.

Напомним, модель является смартфоном-победителем проекта «идейного» краудсорсинга Project CSX, она была официально представлена на выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе. Финальное название смартфона — ZTE Hawkeye («соколиный глаз» — англ.). Главными особенностями стали функция отслеживания взгляда с помощью камер и сенсоров, а также прилипание к различным поверхностям, в том числе вертикальным.

Согласно последнему варианту спецификаций, смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), двойной камерой 12 Мп+13 Мпс зумом на задней поверхности, 8-мегапикслеьной фронтальной камерой, сканером отпечатков пальцев. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 с тактовой частотой 2 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками объемом до 256 ГБ. Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, NFC. Также отмечается Hi-Fi аудио, порт USB Type C, аккумулятор на 3000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 2.0. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Поставки планировалось начать в международном масштабе в третьем квартале 2017 года, ориентировочно в сентябре.

Источник
Kickstarter
Теги
смартфон ZTE фейспалм KICKSTARTER ZTE Hawkeye Project CSX

Комментарии

Материалы по теме

CES 2017. ZTE начала сбор денег на липкий смартфон с отслеживанием глаз

5 января

ZTE рассекретила смартфон Blade V8 с двойной камерой

29 декабря 2016

Главные новинки октября 2016 года: смартфоны

5 ноября 2016

Золотой Huawei P9 с кожей аллигатора символизирует дружбу Китая и России

18 января

Липкий смартфон ZTE Hawkeye: самый интересный и сомнительный концепт CES 2017

5 января

Обзор ZTE Axon 7 mini: лучший звук за минимум денег

22 ноября 2016
Из рубрикиТелефоны
Британские Huawei Honor 8 начали обновляться до Android 7.0 Nougat
ASUS готовит бюджетный ZenFone 3 Go
ZTE представит новый смартфон Nubia на MWC 2017

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 479
Компьютер месяца — январь 2017 415
5 лучших смартфонов 2016 года 276
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 173
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 104
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 84