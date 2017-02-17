ZTE отменила сбор средств на липкий смартфон Hawkeye

Компания ZTE отменила сбор средств на платформе Kickstarter для своего липкого смартфона Hawkeye. Краудфандинговая кампания для Hawkeye не оправдала ожиданий производителя.





ZTE признала ошибкой решение реализовать проект на основе не впечатляющей аппаратной платформы смартфона среднего уровня и собирается пересмотреть технические характеристики, чтобы сделать их более привлекательными для потенциальных покупателей, прежде чем предпринять еще одну попытку. ZTE планирует компенсировать деньги всем, кто вложился в проект Hawkeye на Hawkeye. Впрочем, было набрано всего $36 245 вместо целевых $500 000.

Напомним, модель является смартфоном-победителем проекта «идейного» краудсорсинга Project CSX, она была официально представлена на выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе. Финальное название смартфона — ZTE Hawkeye («соколиный глаз» — англ.). Главными особенностями стали функция отслеживания взгляда с помощью камер и сенсоров, а также прилипание к различным поверхностям, в том числе вертикальным.

Согласно последнему варианту спецификаций, смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), двойной камерой 12 Мп+13 Мпс зумом на задней поверхности, 8-мегапикслеьной фронтальной камерой, сканером отпечатков пальцев. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 с тактовой частотой 2 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками объемом до 256 ГБ. Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, NFC. Также отмечается Hi-Fi аудио, порт USB Type C, аккумулятор на 3000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 2.0. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Поставки планировалось начать в международном масштабе в третьем квартале 2017 года, ориентировочно в сентябре.