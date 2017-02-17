Наследник ZUK Edge получит изогнутый дисплей и двойную камеру

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилась подборка изображений наследника смартфона ZUK Edge. Напомним, практически безрамочный ZUK Edge был анонсирован в конце декабря 2016 года.


Судя по изображениям, ZUK Edge II получит не просто 2.5D-стеклом со скругленными рамками, а настоящий изогнутый с двух сторон дисплей. Также можно отметить двойную основную камеру с двойной вспышкой.


Модель на рендерах представляет собой специальное издание, посвященное популярному в Китае персонажу Луо Тяньи (Luo Tianyi), так называемому вокалоиду.




Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID LENOVO ZUK ZUK Edge

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