Наследник ZUK Edge получит изогнутый дисплей и двойную камеру

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилась подборка изображений наследника смартфона ZUK Edge. Напомним, практически безрамочный ZUK Edge был анонсирован в конце декабря 2016 года.





Судя по изображениям, ZUK Edge II получит не просто 2.5D-стеклом со скругленными рамками, а настоящий изогнутый с двух сторон дисплей. Также можно отметить двойную основную камеру с двойной вспышкой.





Модель на рендерах представляет собой специальное издание, посвященное популярному в Китае персонажу Луо Тяньи (Luo Tianyi), так называемому вокалоиду.







