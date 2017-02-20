Caviar выпустила iPhone для кибервойск РФ с маской Анонимуса

Команда ювелирного бренда Caviar решила не останавливаться на золотом iPhone Макарова с чехлом-кобурой и предсталила к 23 февраля еще одну свою разработку — кастомизированную версию iPhone 7, посвященную кибервойскам Российской Федерации.





Модель iPhone 7 Forza Кибервойска РФ расширяет линейку, в которую в прошлом году уже вошли Caviar iPhone 6s Forza ВС России, посвященный Вооруженным Силам страны в целом, Caviar iPhone 6s Forza ВДВ и Forza ФСБ, а также Forza ВКС, посвященный воздушно-космическим силам.

Как отмечают дизайнеры, поскольку официальная эмблема кибервойск еще не стала достоянием широкой общественности, и на данный момент представляет собой просто изображение герба Вооруженных Сил России, Caviar решил предложить свой экспериментальный вариант этой эмблемы и воплотили его на корпусе iPhone 7.

В отделке присутствует титановое полотно с гравировками, стилизованными под код двоичной системы шифрования, золотой шеврон, золоченая эмблема Вооруженных сил России, и триколор РФ в виде процессора. Изюминкой стала золотая маска Гая Фокса, известная как маска Анонимуса.

Модель iPhone 7 Forza Кибервойска РФ предлагается за 184 тысяч рублей за версию с 32 ГБ памяти, 199 тысяч рублей за версию с 128 ГБ памяти и 214 тысяч рублей за версию с 256 ГБ памяти.