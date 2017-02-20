HD-смартфон Fly Cirrus 6 стоит дешевле 5 тысяч рублей

Торговая марка Fly сообщила о поступлении в продажу в России смартфона Fly Cirrus 6 (модельный номер FS508), который расширяет серию доступных моделей.





Fly Cirrus 6 оснащается 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (1280 x 720 пикселей), 5-мегапиксельной основной и 2-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Mediatek MT6580A с частотой 1,3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 32 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 1900 мАч.





Предусмотрены работа с двумя SIM-картами, модули Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 4.0, GPS и FM-радио . Размеры составляют 141,2 x 72,3 x 9,9 мм, а вес — 138 грамма. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow.

Fly Cirrus 6 поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 4 990 рублей.