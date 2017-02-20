HD-смартфон Fly Cirrus 6 стоит дешевле 5 тысяч рублей

Торговая марка Fly сообщила о поступлении в продажу в России смартфона Fly Cirrus 6 (модельный номер FS508), который расширяет серию доступных моделей.


Fly Cirrus 6 оснащается 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (1280 x 720 пикселей), 5-мегапиксельной основной и 2-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Mediatek MT6580A с частотой 1,3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 32 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 1900 мАч.


Предусмотрены работа с двумя SIM-картами, модули Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 4.0, GPS и FM-радио . Размеры составляют 141,2 x 72,3 x 9,9 мм, а вес — 138 грамма. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow.

Fly Cirrus 6 поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 4 990 рублей.

Источник
Fly
Теги
смартфон ANDROID Россия Fly

Комментарии

Материалы по теме

LG представила смартфоны K-серии 2017 года в России

31 января

«Билайн» предлагает смартфон LeEco Le 2 по спеццене

7 декабря 2016

В России запустили православный Telegram

3 февраля

В России стартовали продажи смартфона Lumigon T3 с камерой ночного видения

22 декабря 2016

Долгоиграющий смартфон Micromax Canvas Juice A1 оценен дешевле 8 тысяч рублей

8 декабря 2016

Защищенный смартфон Senseit R450 доступен в России

12 декабря 2016
Из рубрикиТелефоны
Следующий Android получит название Oreo
Apple представит новые iPad Pro и iPhone в марте
ФАС предписала Apple открыть единый сервисный центр в России

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 479
Компьютер месяца — январь 2017 418
5 лучших смартфонов 2016 года 276
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 173
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 104
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 86