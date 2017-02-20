HTC One X10 показался на живых фото

В китайском интернет-магазине Taobao один из пользователей выставил на продажу смартфон HTC One X10, который только еще готовится к официальному выпуску. Благодаря этому, в сети появились живые фотографии смартфона и описание его технических характеристик.





Согласно источнику, смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Он оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 16,3-мегапиксельной основной камерой с двухцветной камерой, 7,9-мегапиксельной фронтальной камерой. При этом аппаратной основой станет восьмиядерный процессор MediaTek Helio P10 с тактовой частотой 2,2 ГГц и графикой Mali-T860, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 2 ТБ.





Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2 и GPS. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой HTC Sense UI.

Как ожидается, HTC One X10 будет продаваться примерно за 244 доллара США. Пока неясно, состоится ли его анонс на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.