HTC One X10 показался на живых фото

В китайском интернет-магазине Taobao один из пользователей выставил на продажу смартфон HTC One X10, который только еще готовится к официальному выпуску. Благодаря этому, в сети появились живые фотографии смартфона и описание его технических характеристик.


Согласно источнику, смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Он оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 16,3-мегапиксельной основной камерой с двухцветной камерой, 7,9-мегапиксельной фронтальной камерой. При этом аппаратной основой станет восьмиядерный процессор MediaTek Helio P10 с тактовой частотой 2,2 ГГц и графикой Mali-T860, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 2 ТБ.


Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2 и GPS. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой HTC Sense UI.

Как ожидается, HTC One X10 будет продаваться примерно за 244 доллара США. Пока неясно, состоится ли его анонс на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.

Источник
Taobao
Теги
смартфон ANDROID HTC HTC One X10

Комментарии

Материалы по теме

5 устаревших смартфонов, которые лучше новых

8 февраля

Google представила Pixel и Pixel XL

4 октября 2016

HTC U Ultra с двумя дисплеями представлен официально

12 января

HTC представила Desire 10 Pro и Desire 10 Lifestyle

20 сентября 2016

Защищенный от воды HTC 10 evo представлен официально

22 ноября 2016

Защищенный от воды HTC Bolt представлен официально

11 ноября 2016
Из рубрикиТелефоны
Следующий Android получит название Oreo
Apple представит новые iPad Pro и iPhone в марте
ФАС предписала Apple открыть единый сервисный центр в России

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 479
Компьютер месяца — январь 2017 418
5 лучших смартфонов 2016 года 276
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 173
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 104
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 86