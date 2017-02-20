LG раскрыла подробности о широкоугольной двойной камере LG G6

Компания LG Electronics рассказала о камерах, которые спользуются в готовящемся к выпуску флагманском смартфоне LG G6. Смартфон оснащается двойной основной камерой, почти как у прошлогоднего LG V20.





В отличие от LG V20, оба модуля камеры используют одинаковые 13-мегапиксельные сенсоры. Один из модулей получил широкоугольную оптику — с углом обзора 125 градусов. Что касается фронтальной камеры, то она будет с углом обзора на 100 градусов, одинарная, разрешение компания пока не объявила.

На прошлой неделе LG показала новый интерфейс UX 6.0, оптимизированный для дисплея FullVision. Он позволяет выполнять разные задачи в соседних окнах. Для этого используются квадратные блоки, экран как раз делится поровну на две квадратные области.

Напомним, для LG G6 уже официально представлен специальный экран от LG Display — 5,7-дюймовый QHD+ LCD с соотношением сторон 18:9. Разрешение нового дисплея составляет 1440 x 2880 пикселей, что дает результирующую плотность 564 точек на дюйм. Для сравнения, у LG G5 используется 5,3-дюймовый дисплей 16:9 с разрешением QHD (1440 х 2560 пикселей) и 554 ppi.

Анонс LG G6 ожидается на пресс-конференции 26 февраля к выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.